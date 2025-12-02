Amber Heard reaparece en redes sociales: la actriz muestra cómo es su vida en familia tras las polémicas con Johnny Depp

Suscríbete a nuestros canales

Tras su mediática y conflictiva separación con el actor Johnny Depp, la también actriz Amber Heard, decidió optar por un significativo cambio de vida y un marcado perfil bajo, eligiendo a España como su nuevo hogar.

A hora, luego de conocerse que había alquilado una propiedad utilizando el seudónimo de Martha Jane Cannary, la famosa reapareció en sus redes sociales para compartir fotos de lo que fue para ella y sus hijas el Día de Acción de Gracias.

"Aplausos de Acción de Gracias a lo largo de los años. Un vistazo atrás a todos los corazones y platos llenos que he compartido. Esperando que usted está bien recargado en ambos este año", escribió la actriz en la red social de la camarita.

La publicación mostraba la faceta de Amber Heard como madre y chef, ofreciendo una rara visión de su vida privada en familia. Con esta reaparición, la exesposa de Johnny Depp subraya su presente en la capital española, marcada por la tranquilidad y la dedicación a sus hijos, contrastando con el torbellino de la atención pública que rodeó su carrera y su vida personal tras el juicio.

