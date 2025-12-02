El talento venezolano se reúne en Valencia: artistas presentes en el Jonrón Pepsi

Suscríbete a nuestros canales

La edición 23 del Festival Jonrón Pepsi encendió Valencia, Carabobo , con una mezcla explosiva de deporte, música y entretenimiento.

Desde el estadio José Bernardo Pérez, figuras de la farándula venezolana brillaron con entrevistas exclusivas, anuncios de nuevos proyectos y presentaciones cargadas de emoción.

Entre primicias musicales, giras teatrales y freestyle en vivo, la jornada dejó claro que el 2026 llegará con propuestas contundentes para el público.

Reggi El Auténtico prende la fiesta y adelanta lo que viene para 2026

El cantante Reggi El Auténtico fue uno de los más aclamados del festival, dejando varias revelaciones sobre su carrera. Entre risas y emoción, comentó su entusiasmo por ver a figuras como Jason Chourio y Ronald Acuña en acción, destacando que el próximo año traerá “cosas grandes” y un featuring que ya está generando expectativa entre sus seguidores gracias al adelanto que publicó en redes sociales.

Sobre su éxito “Mujerón”, confesó que ha transformado por completo la vibra de su proyecto musical. “Me cambió el aura de lo que venía haciendo”, afirmó.

Aseguró que se siente más conectado que nunca con su público venezolano. También reveló que su inspiración proviene de “muchas mujeres”, declarando abiertamente su admiración por ellas y lo que aportan como personas.

Coquito se va sin filtros con su gira nacional

El humorista y locutor Wilmer Machado "Coquito" aprovechó la plataforma del festival para anunciar su gira nacional con el monólogo “Coquito Casado”, que arrancará el 14 de diciembre en Falcón.

Adelantó que la experiencia será distinta: funciones dentro de salas de cine en el Cinex del Sambil Paraguaná, con entradas disponibles en Liveri. La gira también pasará por Margarita el 20 de diciembre, y luego seguirá rumbo a Zulia, Lara y cerrará en Caracas.

Entre bromas, aseguró que su show no irá “hablando mal de nadie”, pero sí dejará al descubierto muchas situaciones cotidianas de hombres y mujeres, así pues, prometió un espectáculo sin filtros, directo y con mucho humor para cerrar el 2025 por todo lo alto.

Akapellah se lució con improvisación y nostalgia

El rapero Akapellah aportó uno de los momentos más vibrantes del evento con improvisaciones personalizadas para cada bateador que subió al home. Su estilo freestyle se fusionó con la emoción deportiva, arrancando ovaciones del público presente.

Además, sorprendió con un remix que repasó su trayectoria musical desde sus inicios, mezclando nostalgia y fuerza interpretativa. Su actuación selló una noche donde la música urbana se convirtió en protagonista y dejó claro por qué Akapellah sigue siendo uno de los pilares del rap venezolano.

Los artistas presentes en la edición 23 del Festival Jonrón Pepsi dejaron la mesa servida para un 2026 cargado de proyectos ambiciosos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube