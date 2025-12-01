Concierto

Nelson Arrieta prendió la "Rumba del año"

Arrieta rindió tributo a Héctor Lavoe con los temas "El día de suerte y Mi gente"  También cantó "Tú de que vas" de Franco de Vita.

Por Dadniuska Aristigueta
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 04:26 pm
Nelson Arrieta
Nelson Arrieta
Este sábado, el Centro de Eventos del Hotel Tamanaco fue el escenario de la "Rumba del año" con la presentación del cantautor Nelson Arrieta.
 
El artista venezolano salió a la tarima aproximadamente a las 10:00 pm, interpretando su éxito "Solo por ti".
Nelson Arrieta
 
Posteriormente, recordó su etapa en la  agrupación Guaco con el tema "Todo quedó".
"Gracias por venir esta noche a esta cita" fueron las palabras del intérprete, quien prometió una noche inolvidable.
 
Arrieta rindió tributo a Héctor Lavoe con los temas "El día de suerte y Mi gente"  También cantó "Tú de que vas" de Franco de Vita.
El artista se paseó por varios merengues e interpretó varias canciones junto a Diego Rojas, exintegrante de Guaco.
 
Más tarde, puso a la gente a bailar con canciones de la Dimensión Latina, entre ellas "Llorarás".
 
El venezolano también cantó gaitas para festejar la época decembrina.
 
El público quedó satisfecho con la presentación del venezolano, quien se despidió en medio de las voces que solicitaban una última canción.
Nelson Arrieta

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
gastronomía
Lunes 01 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América