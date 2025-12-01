Nelson Arrieta prendió la "Rumba del año"

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el Centro de Eventos del Hotel Tamanaco fue el escenario de la "Rumba del año" con la presentación del cantautor Nelson Arrieta.

El artista venezolano salió a la tarima aproximadamente a las 10:00 pm, interpretando su éxito "Solo por ti".

Nelson Arrieta

Posteriormente, recordó su etapa en la agrupación Guaco con el tema "Todo quedó".

"Gracias por venir esta noche a esta cita" fueron las palabras del intérprete, quien prometió una noche inolvidable.

Arrieta rindió tributo a Héctor Lavoe con los temas "El día de suerte y Mi gente" También cantó "Tú de que vas" de Franco de Vita.

El artista se paseó por varios merengues e interpretó varias canciones junto a Diego Rojas, exintegrante de Guaco.

Más tarde, puso a la gente a bailar con canciones de la Dimensión Latina, entre ellas "Llorarás".

El venezolano también cantó gaitas para festejar la época decembrina.

El público quedó satisfecho con la presentación del venezolano, quien se despidió en medio de las voces que solicitaban una última canción.