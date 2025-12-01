La Casa de Alofoke 2 cierra en alto: el reality corona a su ganador y obtiene un récord Guinness

Suscríbete a nuestros canales

Tras 38 días de competencia, Andy de la Cruz, "La Fruta", se alzó como el ganador absoluto de La Casa de Alofoke 2. El creador de contenido dominicano, quien mantuvo un liderato constante gracias al apoyo masivo del público mediante super chats, se llevó el premio mayor.

Su victoria fue celebrada con premios sustanciales: 4 millones de pesos dominicanos en efectivo y un lujoso Ferrari Purosangue 2026. Además, durante la velada final, el productor Santiago "Alofoke" Matías le obsequió una joya de diamantes.

El resto de los residentes que llegaron a la etapa final, entre ellos figuras como Daniela Barranco, Laura Bozzo y "La Perversa", también recibieron premios de consolación como teléfonos celulares y efectivo por las dinámicas realizadas.

Hitos históricos: Récord Guinness y respaldo presidencial

La final de la temporada estuvo marcada por dos hitos sin precedentes: primero el Récord Guinness Mundial: el programa fue oficialmente certificado con el Récord Guinness al "streaming más largo del mundo". Con 916 horas (38 días y 4 horas) de transmisión continua en YouTube, superó la marca anterior de 624 horas, obteniendo para República Dominicana su primer récord digital de esta naturaleza.

En un momento destacado, el presidente Luis Abinader realizó una llamada en vivo para felicitar a la producción y los participantes. El mandatario calificó el proyecto como "un movimiento impresionante y sin precedente" que mueve a la juventud, e incluso se declaró previamente como parte del #TeamFruta.

Una fiesta con estrellas de alto nivel

El cierre del reality fue una gran celebración que atrajo a figuras estelares de la música. Horas antes del concierto final, Romeo Santos y Prince Royce visitaron la casa de forma sorpresa para compartir con los finalistas y promover su álbum conjunto "Better Late Than Never", obsequiando copias en vinilo a todos.

El concierto de clausura contó con las presentaciones de Secreto, Don Miguelo y Yiyo Sarante, poniendo el broche de oro a una transmisión que, durante su episodio final, superó los 3.5 millones de dispositivos conectados simultáneamente.

¿Qué pasará con La Casa de Alofoke?

La Casa de Alofoke 2 no solo consolidó su impacto como el proyecto digital más influyente del Caribe, con un promedio de 1.5 millones de espectadores diarios y el respaldo de más de 60 marcas, sino que también redefinió el alcance del entretenimiento producido en República Dominicana.

A pesar del éxito rotundo, Santiago Matías, creador del formato, ha anunciado que no habrá una tercera temporada del reality. En su lugar, adelantó que se enfocará en un nuevo proyecto con un formato diferente y tecnología renovada.

