Establecen nuevo horario en centros comerciales a partir del 1 de diciembre: detalles aquí

Los centros comerciales extenderán sus horarios de cierre hasta las 11:00 de la noche, con el fin de atender a los visitantes y consumidores durante la temporada decembrina.

Así lo informó el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Alfredo Cohen, en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Detalló que esta medida inició el pasado viernes y se mantendrá hasta la última semana del año.

“En la última semana de diciembre antes de la Navidad, que sería desde el 16 al 23 de diciembre, vamos a cerrar a las 11:00 de la noche y vamos a abrir a las 09:00 de la mañana”, dijo.

Oportunidades laborales

En sus declaraciones, Cohen afirmó que muchos establecimientos comerciales están en búsqueda de personal.

“Creo que eso es algo beneficioso para la economía en el sentido que mucha más gente va a tener ingreso alrededor de los centros comerciales”, enfatizó.

Incremento de visitas

Asimismo, destacó que debido al Black Friday se incrementó la visita de personas a los centros comerciales en un 13%, sobre todo los días viernes, sábado y domingo.

En cuanto al interior del país, comentó que han observado un aumento importante en las ventas y en el número de tiendas durante este año.

“Es algo muy interesante porque genera empleo estable en la economía no solamente concentrado en la capital, sino también en las distintas regiones”, dijo Cohen.