Maduro a los venezolanos: Yo les juro a ustedes lealtad absoluta a costa de mi propia vida

El jefe de Estado afirmó que el Gobierno de Trump lleva a cabo un “terrorismo psicológico” contra la nación

Por Genesis Carrillo
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 07:30 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo este lunes un juramento a los venezolanos, en medio de las tensiones que mantiene Estados Unidos (EEUU) contra el país. 

“Yo le juro a ustedes lealtad absoluta a costa de mi propia vida (...) Tengan la seguridad que jamás les fallaré, nunca jamás”, indicó Maduro, durante la Juramentación de Comandos Bolivarianos Integrales. 

“No hay forma ni manera que nosotros le fallemos a este pueblo”, insistió. 

Asimismo, afirmó que el “terrorismo psicológico” impulsado por el Gobierno de Donald Trump, no ha logrado que Venezuela salga del camino de la economía productiva. 

“Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la Patria potencia que se merece este pueblo”, enfatiazó el jefe de Estado, asegurando que esto es gracias a cada venezolano que ha respondido con “compromiso" por su país. 

Además, destacó la capacidad de defensa y preparación que han tenido los ciudadanos desde el pasado mes de agosto, cuando EEUU ordenó un despliegue militar en aguas del Caribe, justo frente a las costas venezolanas, y que se mantiene a la fecha. 

“22 semanas donde se alistaron y se activaron más de seis millones doscientos mil milicianos y milicianas, para defender la patria”, dijo Maduro. 

Lunes 01 de Diciembre - 2025
