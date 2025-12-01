Nuevo comunicado: Laser suspende sus vuelos a Madrid hasta esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció este lunes cancelación de sus vuelos entre Caracas y Madrid, específicamente las rutas QL2920 y QL2921, programados para el próximo miércoles 3 de diciembre.

A través de sus redes sociales, Laser indicó que se vio obligada a suspender las operaciones por disposición de la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA), que emitió las directrices NOTAM B9272/25 y NOTAM B9273/25 el pasado 24 de noviembre.

¿Qué opciones están disponibles para pasajeros afectados por la cancelación?

Asimismo, la aerolínea dispuso de varias alternativas de flexibilidad para los viajeros que posean boletos en la ruta Caracas-Madrid-Caracas para la fecha afectada:

Cambio de Fecha sin Costo

Los pasajeros tienen la posibilidad de reprogramar su viaje en la misma ruta (CCS-MAD-CCS) sin incurrir en penalidades o gastos adicionales. Esta opción está sujeta a la disponibilidad de cupos en los próximos vuelos.

Cambio de Destino

Otra alternativa es solicitar un cambio hacia otra ruta disponible dentro de la red de Laser Airlines. Tampoco se aplicará penalidad por este cambio, aunque sí podría haber un cobro por la diferencia de tarifa, si la hubiese.

Extensión de Vigencia del Boleto

Quienes decidan posponer su viaje, contarán con una vigencia del boleto de un año para ser utilizado. El plazo comienza a contar desde la fecha original de emisión del pasaje, y la aerolínea exonerará la penalidad correspondiente.

Nota de Crédito

Si el pasajero opta por desistir definitivamente del viaje, Laser Airlines emitirá una nota de crédito válida por un año. Este crédito podrá ser canjeado para la compra de un nuevo pasaje en cualquiera de las rutas de la compañía, bajo las condiciones tarifarias vigentes al momento del canje.

Boletos con Tramo Iniciado

Para los casos en que el viaje ya se haya iniciado (vuelos parcialmente utilizados), la aerolínea aplicará el cálculo y las reglas de cada tarifa de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Números para contactar a Laser

Para gestionar cualquiera de las alternativas mencionadas, los clientes pueden contactar a Laser Airlines a través de su call center, los puntos de venta de la aerolínea o mediante la agencia de viajes donde adquirieron el boleto.

Call Center: 0500 LASER 00

WhatsApp: +58 412 496 83 70

