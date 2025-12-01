¡Récord de ingresos! Seniat supera el billón en lo que va de año

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de diciembre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) confirmó que superó el billón en lo que va de año.

Al respecto, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, precisó que la recaudación es la manifestación de la cultura tributaria de los venezolanos.

Seniat supera el billón en lo que va de año

Específicamente, anunció que durante el mes de noviembre logró una recaudación total de 194 millardos 453 millones 543 mil 615 bolívares.

Mientras que de enero a noviembre 2025, el Seniat recaudó 1 billón 99 millardos 756 millones 814 mil 173 bolívares.

Cabello Rondón señaló que esta gestión tributaria está vinculada a la primera transformación del Plan de las 7T, que incluye:

Manejo soberano del ingreso.

Soberanía alimentaria.

Defensa y soberanía de los recursos naturales.

Construcción de bases económicas para la transición al socialismo.

El Seniat acumula más de 161 millardos en octubre

Durante octubre 2025, el Seniat recaudó 161 millardos 523 millones 259 mil 970 bolívares.



Con respecto a los ingresos percibidos de las rentas por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), con un total de 23 millardos 916 millones 624 mil 731 bolívares.

Mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67 millardos 952 millones 303 mil 386 bolívares.



En materia de aduanas, se alcanzaron 51 millardos 503 millones 959 mil 494 bolívares y lo obtenido en otras rentas internas es de 18 millardos 150 millones 372 mil 359 bolívares.

En contexto, se aclara que las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube