Sudeban

Feriados bancarios y no laborables para el mes de diciembre en Venezuela

Por Robert Lobo
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 01:30 pm
Feriados bancarios y no laborables para el mes de diciembre en Venezuela

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), organismo gubernamental encargado de supervisar y regular el sector financiero del país, establece los feriados bancarios para el mes de diciembre del año 2025.

La SUDEBAN es una institución autónoma adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero venezolano.

Feriados bancarios:

Lunes 8 (Inmaculada Concepción)

Feriados no laborables nacionales:

Miércoles 24

Jueves 25

Miércoles 31

Un feriado bancario es un día específico, usualmente un día festivo nacional o religioso, en el que las instituciones bancarias no prestan servicio de atención al público de manera presencial.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
gastronomía
Estados Unidos
salud
Lunes 01 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América