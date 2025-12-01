Caracas recibe a Pacheco este 01 de diciembre: habrá música y tarima en la Plaza Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 01 de diciembre se celebra la tradicional bajada de Pacheco a Caracas y se realizarán actividades musicales, culturales y recreativas en la capital venezolana

La Alcaldía de Caracas difundió la programación para este lunes en horas de la tarde noche, la cual incluye presentaciones musicales de orquesta y una tarima principal en la Plaza Bolívar.

¿Dónde arrancará Pacheco el recorrido?

Pacheco comenzará el recorrido desde la esquina El Conde, acompañado de pasa calles, personajes, parranda de Tambor en Clave, y niños de la parroquia hasta la Plaza Bolívar.

Programación por la Bajada de Pacheco en Caracas

En la tarima principal se presentará desde las 6:30 de la tarde el ensamble de la orquesta sinfónica de Caracas, las cantorías infantiles del orfeón Libertador, y Parranderitos de La Pastora.

Igualmente compartirán tarima la orquesta Fórmula La Familia, orquesta de Inmerca y la orquesta de la Policía de Caracas.

Y esta es la historia de la llegada de Pacheco a Caracas

La llegada de "Pacheco" a Caracas no es la de un simple viajero, sino la dulce y esperada señal de que la Navidad está por comenzar y que el aire de la capital se llenará de un frío delicioso y acogedor.

La tradición se remonta a la época de la Caracas de los techos rojos, cuando un floricultor de Galipán llamado Antonio Pacheco bajaba del cerro Warairarepano (El Ávila). Él realizaba este recorrido entre noviembre y enero, justo cuando las temperaturas en la ciudad descendían significativamente.

Cuando los caraqueños de antaño veían a Pacheco entrar por La Pastora con sus burros cargados de bellas flores, sabían que el frío, ese clima sabroso y fresco, había llegado para quedarse. Por eso, la gente exclamaba alegremente: "¡Llegó Pacheco!"

Hoy en día, aunque Antonio Pacheco es una leyenda, la frase se mantiene viva como el anuncio más bonito del frío decembrino y el inicio de las fiestas, llenando el ambiente de un espíritu festivo y navideño.

