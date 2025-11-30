En video: alcalde de Barquisimeto baja de su vehículo y pide recoger los muebles exhibidos en la acera

Suscríbete a nuestros canales

El alcaldel del municipio Iribarren, en el estado Lara, Yanys Agüero, hizo un llamado a los comerciantes del centro de Barquisimeto el sábado por la tarde.

Agüero instó a los comerciantes a tomar medidas sobre los muebles que mantienen en las aceras.

Alcalde de Iribarren hace un llamado a los comerciantes de Barquisimeto

A través de su cuenta en Instagram, el burgomaestre compartió un video en el que se le ve en las calles del centro de la ciudad de Barquisimeto.

Agüero les dice a los dueños de comerciantes que deben mantener la mercancia en el interior de sus locales comerciales y los insta a mantener las aceras y calles despejadas para garantizar el paso de los peatones.

De acuerdo con medios locales, Agüero pasó por el lugar y decidió bajar de su vehículo para hacer el llamado de los comerciantes en el centro de la ciudad.

Yanys Agüero se pronuncia

En la publicación de Agüero, hace un llamado "a los comerciantes del centro de Barquisimeto a mantener nuestros espacios ordenados y libres de obstáculos".

Asimismo, resalta que "no podemos permitir que la mercancía invada las aceras y afecte el libre paso de los peatones".

Finalmente, el alcalde de Iribarren agregó que "confiamos en la conciencia y el compromiso de todos para conservar una ciudad organizada y segura para quienes la transitan".

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube