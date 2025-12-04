Wingo detiene operaciones en su ruta Bogotá - Caracas: estos son los motivos de la aerolínea

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea colombiana de bajo costo, Wingo, tomó la decisión de suspender preventivamente sus vuelos entre Bogotá y Caracas programados para este jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, Wingo aseguró que la seguridad operacional de sus vuelos nunca estuvo comprometida, pero optó por la cautela ante la situación.

La suspensión ocurre días después de que la aerolínea expresara que mantendría su operación a pesar de la controversia por sobre el espacio aéreo en Venezuela.

¿Cuál es el motivo de la suspensión?

Wingo explicó en un comunicado que la causa directa de la cancelación fue la detección de fallas intermitentes en una de las señales de navegación aérea el día miércoles.

Aunque la situación no puso en peligro el vuelo o la seguridad, la aerolínea decidió de manera preventiva cancelar las operaciones de los dos días siguientes.

La decisión de Copa Airlines

La matriz de Wingo, Copa Airlines, anunció su propia suspensión temporal de vuelos a Caracas para los mismos días.

Al igual que su filial, Copa informó que la decisión se tomó tras reportes de pilotos sobre intermitencias en una señal de navegación, y aseguró que la seguridad de las aeronaves nunca estuvo en riesgo.

La aerolínea panameña indicó que estará evaluando la situación y que comunicará cualquier novedad en las próximas 24 horas.

La situación aérea se intensifico por un aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU, que recomendó "extremar la precaución" al volar sobre Venezuela.

A raíz de este contexto, otras aerolíneas internacionales como Iberia, Avianca, TAP, Latam, GOL y Turkish también cancelaron o modificado sus vuelos.

