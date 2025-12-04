Expanden Zona Ultra de Cantv con Internet gratuito en varias zonas del país: conozca dónde

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), anunció este miércoles la expansión de la Zona Ultra de Cantv que ofrece internet gratuito.

A través de su cuenta en Instagram, Conatel señaló que el proyecto Zona Ultra de Cantv inicia su fase de expansión en diferentes puntos del territorio nacional.

Internet gratuito

De acuerdo con la información proporcionada por Conatel, la vicepresidenta de Prestación de Servicios de la Compañía Anónima de Telecomunicaciones de Venezuela (Cantv), Zully Morales, brindó detalles sobre el proyecto durante el programa 'Conatel al Aire'.

En este sentido, Morales aseguró que Cantv inició la expansión de este proyecto "más allá de Caracas". Asimismo, detalla que la expansión actualmente está dirigida "hacia sitios turísticos, religiosos y de salud en todo el país".

¿Dónde hay Zona Ultra de Cantv?

Adicionalmente, Morales resalta que la expansión del proyecto 'Zona Ultra' de Cantv se implementará en lugares de alta concurrencia como:

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, estado Zulia: instalaron el servicio antes de las tradicionales fiestas de 'La Chinita' de este año.

Santuario de José Gragorio Hernández en Isnotú, estado Trujillo: implementaron el proyecto previo a los actos en conmemoración de su canonización.

Destaca además la ejecutiva que varios hospitales del país disponen del servicio, como el Hospital Militar de Barquisimeto, entre otros centros de atención médica.

Esto permite que la comunicación de los pacientes y familiares de pacientes sea más fluida en momentos de emergencia.



