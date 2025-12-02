Petro ordena restablecer la conexión aérea con Venezuela: EEUU no tiene derecho de cerrarlo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó restablecer la conexión aérea con Venezuela.

De esta manera, el mandatario de la nación neogranadina expresó su rechazó contra la medida de “cierre total” del espació aéreo venezolano, anunciada por su par de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el pasado 29 de noviembre.

“EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie”, indicó en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, por el momento, las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y la Boliviana de Aviación, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en Venezuela, refiere Banca y Negocios.

Pronunciamiento de Venezuela

Ese mismo 29 de noviembre, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó el mensaje difundido por Trump en sus redes sociales afirmando que “pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela”.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”, se lee en el comunicado compartida en la cuenta oficial de Instagram del canciller de la República Yván Gil.