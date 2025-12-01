¡Imágenes de impacto! Así decoró Melania la Casa Blanca: Navidad al estilo Trump

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca mostró la decoración navideña que eligió la primera dama, Melania Trump, para las celebraciones de 2025. El tema central de la ornamentación fue “El hogar es donde está el corazón”, rindiendo homenaje al espíritu de generosidad y patriotismo.

La decoración busca resaltar lo que hace a Estados Unidos (EEUU) “excepcional” durante la temporada festiva.

¿Cuál es el tema central de la decoración navideña de 2025?

El tema seleccionado por la primera dama, Melania Trump, para la decoración navideña de la Casa Blanca en 2025 fue “El hogar es donde está el corazón”. Este lema busca celebrar lo que hace a EEUU “excepcional” durante la temporada de fiestas.

La elección del tema pone énfasis en los valores de la comunidad y la familia en todo el país. La decoración navideña sirve como una expresión visual del espíritu de la nación.

¿Qué mensaje quiso transmitir la Casa Blanca con el tema?

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se detalló que la Navidad es un momento para celebrar lo que convierte a EEUU en un país excepcional. El mensaje se centra en el patriotismo y la gratitud.

“En cada comunidad, nos sentimos inspirados por simples actos de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud”, dijo el comunicado oficial.

La declaración agregó: “Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte y que el hogar está donde está el corazón”.

¿Cómo Impacta esta decoración navideña en la tradición?

Melania Trump presentó oficialmente la decoración navideña de la Casa Blanca, un evento anual que marca el inicio de las festividades a nivel nacional. La ornamentación transforma los salones del edificio.

La tradición de la primera dama de elegir un tema y supervisar la decoración es un componente clave de la celebración navideña presidencial, que refleja la visión de la administración y sirviendo de inspiración para los estadounidenses.

