¿$30 no son suficientes? La cifra real que exigen los camareros para sobrevivir en la Gran Manzana

La organización One Fair Wage activó este lunes en Nueva York la campaña ‘Make America Affordable Now’ con el objetivo inmediato de elevar el salario mínimo de los trabajadores de restaurantes de los actuales $17 a $30 por hora para el año 2030.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo directo del alcalde electo, Zohran Mamdani, y del vicegobernador Antonio Delgado, quien calificó la remuneración actual como un "salario de pobreza" que golpea desproporcionadamente a la comunidad latina.

Es importante señalar que, aunque el pago base subió recientemente cincuenta centavos, los activistas sostienen que el costo de vida para una persona soltera en la ciudad exige un mínimo de 27,5 dólares, por lo que la estructura salarial vigente mantiene a miles de empleados en precariedad financiera.

Argumentos

Según informa EFE, los líderes de la protesta argumentan que incluso la meta de 30 dólares podría quedarse corta frente a la realidad inflacionaria, sugiriendo que el ingreso ideal para cubrir alquiler, alimentos y remesas debería oscilar entre $40 y $45 por hora.

Para justificar la viabilidad de la propuesta, la organización utiliza como referencia el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), donde el personal de hospitalidad cobrará $30 durante los próximos Juegos Olímpicos, estableciendo un precedente que Nueva York busca igualar para no perder competitividad laboral.

Esta presión sindical pone sobre la mesa un debate urgente sobre la sostenibilidad de la vida en la gran manzana y la necesidad de ajustar los ingresos a la realidad económica actual antes de que la brecha de desigualdad se amplíe.

