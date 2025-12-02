Los "cochinitos" navideños son reciclados: así reciben en locales el cariñito de los clientes

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de las tradiciones decembrinas, los comercios cada año colocan una alcancía o cochinito con motivos navideños en los mostradores o incluso lo visten de acuerdo a personajes de comics para que los clientes dejen un aguinaldo para los empleados.

Los cerditos se realizan con envases de salsa, botellones de agua o materiales reciclados, con los cuales se crea un cerdito o personaje que hasta un nombre recibe.

En el Frigorífico Caracas, ubicado en la avenida Baralt, hace un mes que colocaron la típica alcancía.

“Es un envase de mayonesa grande, la ropa es de fieltro rojo y blanco, con anteojos y barba de algodón, un letrero en foami que dice: 'Mejor atención al cliente'. El cerdito se llama Honguito y está vestido de San Nicolás”, dijeron Charli Guerra y Héctor Viera, carniceros de barra en el negocio.

Comentaron que hicieron el cochinito para “darle ánimo a los clientes y a nosotros mismos. La tradición se mantiene, todos los años lo ponemos. Tratamos bien a los clientes para que le echen plata; y son generosos”.

Foto: Carmen Salas

Expresó que a diario y, en promedio, obtienen Bs 3000, los clientes aportan Bs 100, la mayoría le da Bs 500 al cerdito. El reparto del dinero producto del aguinaldo recaudado, se hará a mediados de diciembre y a partes iguales entre todos los compañeros.

La dueña de Horty Frutas El Centro, Nora Méndez, indicó que hace un mes colocaron el singular cochinito. “Está hecho de una caja de cartón, donde vienen los huevos, empaté dos partes, le puse ojos, orejas y un lacito. Es cochinita y se llama Horty. Todos los años ponemos el cochinito”.

Alimentar al cochinito es una diversión para los clientes

Añadió que cuando le aportan dinero a Horty, los empleados gritan “cochino comiendo”, suenan una corneta y dan las gracias. Los clientes le echan dinero y se divierten mucho, es una tradición que aún no se pierde.

“Es un dinero extra para los muchachos. El año pasado el cochino recibió dólares, este año solo bolívares. Los clientes depositan Bs 10, Bs 20 o Bs 200”, precisó.

Indicó que el reparto de lo obtenido se efectuará el 31 de diciembre a partes iguales entre todos los empleados. Si a cada uno le toca $ 15 y a alguno le faltan $ 5, “nosotros lo completamos para que cada uno tenga lo mismo. Todos se divierten porque parece una piñata”.

Algunos cochinitos cuentan con efectos especiales

El cochinito navideño suele ser creativo en materiales, apariencia y atuendos; pero también puede incluir algunos efectos, como luces y hasta sonidos

La encargada de ferretería Racer, en la avenida Baralt, Dailin Loyo, señaló que todos los años el negocio coloca el cochinito, este año lo hicieron a mediados de noviembre. La tradición se mantiene.

Foto: Carmen Salas

“Este año el personaje del cochinito es Kowalski, de la película Pingüinos de Madagascar. El cuerpo es un botellón de agua pintado, los ojos y nariz son de foami, la cola es un cable con un bombillo que se enciende cuando le echan dinero”, dijo.

Comentó que todos los años colocan el cerdito y que este año, hasta ahora, recibió poco dinero porque los clientes pagan mucho con tarjetas. En promedio, los clientes le aportan Bs 20, Bs 50 o Bs 100. El aguinaldo recaudado se repartirá el 31 de diciembre entre los tres vendedores.

En la ferretería Valente el cochinito también fue elaborado con un botellón de agua, pintura, cable y un bombillo para la cola, que ilumina sus ojos y suena un timbre cuando recibe un donativo; igual que en la ferretería hermana, Racer.

“En años anteriores los cochinitos fueron mejores. Al día recibe Bs 800, los clientes le echan entre Bs 20 y Bs 50. Hoy le cayó $ 1, esperemos que caigan más. Repartiremos el dinero el 22 de diciembre en un almuerzo navideño”, dijo Natasha Guzmán, cajera de la ferretería.

La tradición de colocar el cochinito en las tiendas se mantiene

El encargado de Panadería Saldi, Anthony Briceño. Indicó que instalaron la alcancía navideña de cerdito el 01 de noviembre, está confeccionada con una botella de cinco litros de agua. “Lo pintamos con pintura al frío, le pusimos ojos, orejas, naríz, corbata y un gorrito navideño. El cochinito se llama Coralio”.

Briceño comentó que los clientes le dan propina a Coralio de $ 1, o en bolívares. “La plata se repartirá en enero, que es cuando uno anda limpio, después de Reyes. La tradición del cochinito se mantiene mientras existamos personas con la Navidad en el corazón, y niños pequeños en la casa”.

