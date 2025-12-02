Paso a paso para registrar tu empresa en Venezuela: conozca los beneficios del proceso digital ante el Saren

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) informó desde su página web, los pasos simplificados para que emprendedores y empresas obtengan su personalidad jurídica y puedan operar dentro del marco legal.

Con esta iniciativa, se busca fomentar la participación económica de la población, con un enfoque especial en apoyar a los jóvenes emprendedores.

Pasos clave para constituir tu empresa

Para registrar tu negocio, el proceso implica varias etapas fundamentales que aseguran la correcta constitución de tu firma:

El primer paso es decidir el tipo de figura legal que tendrá tu emprendimiento, ya sea una firma personal o una persona jurídica (como una S.A. o S.R.L.).

Debes verificar la disponibilidad y reservar el nombre comercial que deseas usar en el Registro Mercantil correspondiente.

Con la ayuda de un abogado, se redactan los estatutos de la empresa, que son las reglas internas de funcionamiento del negocio.

Se presenta toda la documentación requerida ante el Saren en el Registro Mercantil.

Trámites posteriores obligatorios

Una vez que el SAREN formaliza la existencia de tu negocio, aún quedan trámites esenciales para su funcionamiento:

Se debe tramitar el Registro de Información Fiscal ante el Seniat. Es obligatorio inscribir a la empresa en la seguridad social a través del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) y en el INCES (para capacitación y desarrollo).

Finalmente, se deben obtener las licencias y permisos que exija el municipio donde estará ubicada la empresa.

¿Cómo usar la plataforma digital del Saren?

El proceso digital se diseñó para ser intuitivo y directo, permitiéndote avanzar cómodamente desde tu casa:

Visita el sitio web oficial del Saren y dirígete a la opción "Trámites en Línea" para crear tu usuario.

Una vez dentro del portal, selecciona y reserva el nombre que representará a tu emprendimiento.

Rellena los campos con la información de la persona jurídica, incluyendo los datos de los accionistas y su porcentaje de participación.

Introduce la información de tu abogado, quien validará el documento constitutivo.

Sube los documentos necesarios en el formato digital que el sistema te pedirá.

El sistema generará una Planilla Única Bancaria para que formalices el pago y, al finalizar el registro en línea, recibirás la fecha para la firma del documento.

Beneficios de la formalización de tu negocio

Registrar y formalizar tu negocio aporta múltiples ventajas que van más allá del simple cumplimiento legal:

El certificado legal aumenta la credibilidad y confianza de tu negocio ante clientes, proveedores e inversionistas. La formalización es clave para poder optar a financiamiento y acceder a programas de apoyo especializados. Facilita la realización de trámites administrativos y brinda oportunidades de capacitación y desarrollo empresarial.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube