Patinaje sobre hielo en el norte de Texas: la lista de las mejores pistas para esta temporada

Uno de los deleites de la temporada navideña en Estados Unidos (EEUU) es el de poder patinar sobre hielo, y en el Norte de Texas los residentes y visitantes cuentan con varias opciones para disfrutar.

La variedad disponible incluye opciones interiores y exteriores, para satisfacer todos los gustos.

Lista de pistas para patinar sobre hielo

Garland Square on Ice: disponible del 28 de noviembre al 3 de enero, en el Downtown Garland Square, 520 W. State St., Garland.

Esta es una de las atracciones de invierno más esperadas en el área de Dallas, Texas.

Es una pista de patinaje sobre hielo al aire libre que se instala en el corazón de Downtown Garland Square.

La entrada incluye el alquiler de los patines para una sesión de aproximadamente una hora: $16.92.

Ice Rink en Far: la pista de hielo de la Galleria Dallas es una de las más famosas de todo Texas, se encuentra en el centro de la pista de patinaje, rodeando el árbol de Navidad bajo techo más alto de Estados Unidos durante la temporada navideña.

Está abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 9:30 p.m., viernes de 10 a.m. a 9:00 p.m., sábado de 12 a 9 p.m. y domingo de 12 a 6 p.m.

La entrada cuesta $13 dólares y el alquiler de patines, $5.

Frisco Square Outdoor Ice Rink: la pista de hielo al aire libre de Frisco Square es una de las atracciones navideñas más populares del área de Dallas-Fort Worth, conocida como Skate the Square.

La pista de hielo está ubicada en Main Street y Coleman Boulevard hasta el 5 de enero de 2026. Tiene un costo de $25 por persona.

Este precio incluye el alquiler de patines. La sesión de patinaje es generalmente de 75 minutos (una hora y quince minutos).

Peace Plaza Ice Rink: ubicada en Peace Plaza en Grapevine Main Station, frente al Hotel Vin (815 S. Main St., Grapevine, TX 76051).

Es una de las atracciones centrales de la ciudad, que se autoproclama la "Capital Navideña de Texas".

Con 4.500 pies cuadrados. Tiene un costo de $20.00 por persona (para todas las edades), el precio de la entrada incluye el alquiler de patines.

Todas las sesiones de patinaje son de una hora (60 minutos) de duración.

Está abierto todos los días, hasta el 6 de enero.

Stockyards Rodeo Rink: es una experiencia única, ya que combina el patinaje sobre hielo con el ambiente icónico y vaquero del histórico Fort Worth Stockyards.

Está ubicada en el jardín del Livestock Exchange Building, 131 E. Exchange Ave., Suite 212, Fort Worth.

La entrada cuesta $20 dólares para niños y $25 dólares para adultos.

La pista está abierta todos los días, hasta el 8 de enero, sin importar el clima, y ofrecerá clases de patinaje a diario.

City Rink At Main Street Garden: El CultureMap City Rink en Main Street Garden es una de las pistas de hielo al aire libre más céntricas y festivas de Dallas.

Está ubicada en Main Street Garden Park (1902 Main St., Dallas, TX 75201).

Permanecerá abierta todos los días, hasta el 5 de enero de 2026, y tiene un costo de $18.00, la tarifa incluye el alquiler de patines para una sesión de 75 minutos.

Hilton Anatole Ice Skating Rink: la pista de patinaje sobre hielo en el Hilton Anatole es una de las atracciones principales de su evento anual "Christmas at the Anatole," que transforma el hotel en un impresionante destino navideño.

Tiene un costo de $20, por una sesión de una hora que incluye el alquiler de patines, y estará activa hasta el 4 de enero.

Coca-Cola Classic Christmas Ice Skating Rink: en Dallas Midtown, 13101 Preston Road, Dallas.

Las entradas cuestan entre $21 y $29 dólares, dependiendo del día.

Está abierto hasta el 28 de diciembre, pero la tarifa de patinaje (que incluye el alquiler de patines) se compra por separado.

