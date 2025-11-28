Gobierno Federal plantea nuevo mecanismo para verificar la ciudadanía: ¿De qué trata?

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva iniciativa federal está generando preocupación y debate en Carolina del Norte, especialmente entre las comunidades inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está considerando la posibilidad de acceder a una base de datos federal que contendría información sobre licencias de conducir, con el objetivo de fortalecer los procesos de verificación de ciudadanía y el estatus legal de los titulares.

Aunque esta medida se presenta bajo la premisa de mejorar la seguridad y el control, plantea preguntas importantes sobre la privacidad, la seguridad vial y el impacto que tendrá en la vida diaria de miles de residentes en Carolina del Norte.

¿Qué impacto tendrá esta medida en los residentes de Carolina del Norte?

El nuevo sistema de revisión no provocará el mismo efecto inmediato en Carolina del Norte (NC) que en otros estados.

Carolina del Norte no otorga licencias a quienes no tienen un Número de Seguro Social o prueba de presencia legal, a diferencia de California, Nueva York o Virginia, que sí lo hacen.

Por lo tanto, el cambio tendrá un impacto reducido en la población general del estado.

No obstante, la medida afectará directamente a los residentes inmigrantes de NC por dos razones fundamentales:

Mayor consulta de datos: Las agencias estatales de Carolina del Norte, como la que administra Medicaid, ya utilizan el sistema federal SAVE. Ahora, la expansión de datos les permitirá acceder y revisar más información sobre el estatus migratorio de una persona.

Riesgo de revisión por licencias de otros estados: el cambio incluirá en las nuevas revisiones a cualquier inmigrante que obtuvo una licencia de conducir en otro estado que sí la expide sin el requisito del Número de Seguro Social.

Aunque NC sentirá un impacto menor en comparación con otros estados, los residentes inmigrantes deben prestar mucha atención a la evolución de esta política, sobre todo aquellos que portan licencias de conducir de otros estados.

¿Cuáles son las preocupaciones que enfrentan las familias de inmigrantes?

Una de las principales preocupaciones que surge de esta posible centralización es el miedo y la desconfianza que sienten las comunidades latinas e inmigrantes.

Los defensores de los derechos civiles advierten que la simple idea de que el gobierno federal podría acceder a la información del NCDMV para hacer cumplir la ley de inmigración podría desanimar a miles de personas a renovar o conseguir licencias de conducir.

Esto afectaría incluso a aquellos que están legalmente en el país o a los indocumentados en otros estados que tienen una licencia estatal estándar, indica Enlace Latino NC.

¿Cuál es el impacto que tendrá esta medida de verificación de ciudadanía mediante licencias de conducir?

Impacto en la seguridad vial: Si más personas evitan obtener o renovar sus licencias, es probable que más conductores manejen sin seguro y sin la capacitación adecuada, lo que representa un riesgo directo para la seguridad vial en todo el estado.

Afectación a la vida diaria: No poder conducir afecta negativamente la capacidad de las personas para ir al trabajo, a citas médicas o a la escuela, lo que impacta el sustento de muchas familias.

Vigilancia y errores: Los activistas temen que haya una vigilancia constante de los residentes, incluidos los ciudadanos, y que aumente el riesgo de errores en la base de datos, lo que podría llevar a revisiones inapropiadas, incluso para aquellos que ya son ciudadanos naturalizados.

