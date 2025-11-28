Cuidado al viajar en EEUU: autoridades rechazan el pasaporte si presenta este error aunque esté vigente

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de los Estados Unidos alerta a los viajeros que el pasaporte tipo libreta es el único documento aceptado para abordar vuelos internacionales, descartando el uso de la tarjeta pasaporte para este fin específico.

Aunque ambos documentos prueban la ciudadanía estadounidense y tienen una vigencia de 10 años, las autoridades aeroportuarias rechazarán automáticamente la tarjeta en las salidas al extranjero.

Esto se debe a que esta credencial, que cuesta $30, carece de páginas para visados y está diseñada exclusivamente para cruces terrestres y marítimos hacia Canadá, México, Bermudas y el Caribe.

Por ello, quienes planeen volar fuera del país deben asegurarse de contar con la libreta tradicional, cuyo trámite tiene un valor de $130, según detalla El Cronista.

Otras consideraciones

Además de las restricciones de formato, los viajeros deben considerar una norma de seguridad importante relacionada con el reporte de documentos: el gobierno anula de forma inmediata cualquier pasaporte declarado como extraviado o robado para evitar el robo de identidad.

Esto implica que, si un ciudadano encuentra su documento después de haberlo reportado, este ya no tendrá validez alguna en los controles migratorios y será rechazado sin excepción, obligando al titular a gestionar uno nuevo.

Mientras tanto, la tarjeta pasaporte sigue siendo una alternativa funcional y económica para vuelos domésticos, cumpliendo con los estándares de la normativa Real ID para identificarse dentro del territorio nacional.



