Nueva York reembolsa por inflación: Gobernadora Hochul lanza miles de cheques de hasta $400: ¿Cuándo llega el siguiente envío?

La Gobernadora Kathy Hochul ha anunciado que se enviarán más de 8.2 millones de cheques de reembolso por inflación a los residentes de Nueva York, cumpliendo así su promesa de ofrecer alivio directo a las familias que han sentido el impacto del aumento en el costo de vida.

Este programa, que se considera una de las iniciativas de asistencia financiera directa más grandes en la historia del estado, ya ha realizado una considerable cantidad de pagos de hasta $400.

Esta acción es parte de la Agenda de Asequibilidad de la Gobernadora, que busca devolver dinero a los bolsillos de los contribuyentes.

Los pagos únicos se financian con los ingresos por impuestos a las ventas del estado, que han aumentado debido a la inflación.

¿Quién califica al cheque de inflación y cuándo recibirán los próximos pagos en Nueva York?

El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York (NYSDTF) se encarga de este programa, asegurándose de que el dinero llegue a los contribuyentes que cumplen con los requisitos, sin que tengan que hacer ninguna solicitud.

Los contribuyentes son elegibles si, para el año fiscal 2023, cumplen con los siguientes criterios:

Presentaron el Formulario IT-201, que es la Declaración del Impuesto sobre la Renta de Residentes del Estado de Nueva York.

Declararon ingresos que se encuentran dentro de los límites establecidos por el estado.

No fueron considerados como dependientes en la declaración de otro contribuyente.

Cabe mencionar que, el monto del cheque varía según el estado civil y el ingreso bruto ajustado (línea 33 del Formulario IT-201).

La entrega del cheque por inflación continúa en Nueva York

El NYSDTF comenzó a enviar los cheques a finales de septiembre de 2025, y la fase principal de distribución masiva se completó a finales de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, el departamento seguirá enviando cheques en cantidades más pequeñas durante las próximas semanas mientras evalúan la elegibilidad de más contribuyentes.

Los próximos cheques se enviarán por correo a la dirección que tenga registrada en su declaración de impuestos más reciente. Si usted es elegible, no tiene que hacer nada; su cheque llegará automáticamente.

