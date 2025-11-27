Nueva ley HB 253 puede costarte $5.000 y máxima prisión en Florida: cuál es la infracción y a quiénes afecta

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida está implementando un cambio en sus leyes de tránsito, que podría traer consecuencias severas a cientos de conductores.

Una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis eleva la gravedad de estas infracciones, pasando de ser un simple delito menor a considerarse un delito grave, según La Nación.

Con la nueva normativa, se busca poner un freno al uso de sistemas de iluminación que puedan ocasionar problemas en las carreteras.

¿Qué luces están prohibidas en Florida?

La medida impactará directamente a quienes utilicen luces de color rojo, azul o blanco visibles desde el frente del vehículo que no estén autorizadas, especialmente aquellas que se emplean para intentar manipular el flujo del tráfico o emitir señales a otros conductores.

Consecuencias penales severas

La ley HB 253 modifica específicamente el estatuto 316.2397 para endurecer las penas por el uso indebido de luces.

Un abogado en Orlando, John Guidry, especificó que la infracción se clasifica ahora como un delito grave de tercer grado. Esto significa que los infractores pueden enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta $5.000.

Anteriormente, la misma acción se consideraba un delito menor de primer grado, con sanciones mucho más leves, que podían alcanzar un máximo de un año de cárcel y una multa de $1.000.

Ocultamiento de placas y otras disposiciones

Además de las luces prohibidas, la normativa aprobada por el gobernador DeSantis incluye medidas para sancionar otras conductas en la vía pública.

Se busca combatir el ocultamiento de matrículas, ya sea con dispositivos o por otros medios. Esta infracción, que antes era de tráfico no penal, fue reclasificada a delito menor de segundo grado.

Según información de Leppard Law, los delitos de este tipo pueden acarrear multas de hasta $500 y hasta 60 días de cárcel.

La ley también contempla:

Aumento de la pena por alterar conscientemente un certificado de registro o una placa de vehículo.

Sanciones penales para aquellos que fabriquen, vendan, compren o posean cualquier dispositivo diseñado para ocultar una placa.

Incremento de las penas por usar estos dispositivos de ocultamiento de matrícula con propósitos específicos.

Más reglas de tránsito en vigencia

Junto con la HB 253, una serie de regulaciones adicionales relacionadas con las normas de tránsito entraron en vigor:

HB 687 (homicidio involuntario)

Esta disposición incrementa las sanciones por homicidio involuntario cometido al conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. También impone consecuencias penales a las personas que se nieguen a someterse a pruebas de alcoholemia u orina tras una detención.

SB 1168 (dispositivos de rastreo)

La norma endurece las sanciones por usar dispositivos de rastreo no autorizados en propiedad de terceros sin su consentimiento, o el uso de aplicaciones para rastrear movimientos con el fin de cometer o facilitar un delito peligroso.

