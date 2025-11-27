Reservan boletos de ferry para Navidad: conozca los itinerarios y tarifas

Suscríbete a nuestros canales

Las empresas de ferrys ofrecen servicios para pasajeros con itinerarios entre la isla de Margarita y Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Algunas ofrecen descuentos para adultos mayores y estudiantes.

La Nueva Conferry brinda el servicio de traslado entre Punta de Piedra (PDP) en Margarita y Guanta en Puerto la Cruz, a bordo del ferry Virgen del Valle II.

El costo del boleto, por viaje, para un adulto cuesta $ 20, las personas mayores de 60 años tienen 50 % de descuento y pagan $ 10, igualmente los niños menores de 12 años; los bebés hasta dos años no pagan pasaje. Los pasajeros pueden llevar sus mascotas, y viajan en un espacio aparte. El costo por un carro es $ 90, camionetas desde $ 120, motos desde $ 60.

Los ferrys zarpan a las 8:00 am, 10:00 am y 11:00 am, se recomienda consultar los itinerarios en la cuenta de Instagram @lanuevaconferry.

La naviera Paraguaná publicó en su Instagram el itinerario entre Guanta-Margarita (PDP)- Guanta para el mes de diciembre, con zarpes diarios a las 5:00 pm y las 11:50 pm. Los días 25 y 31 de diciembre no presta servicio por mantenimiento de los barcos.

El boleto cuesta $ 20 por persona, niños de 3 a 11 años, adultos mayores y personas con discapacidad tienen descuento de 50 %, y pagan $ 10. Los pasajeros deben portar boleto impreso o digital, cédula de identidad vigente.

Carros livianos y camionetas pagan $ 105, otras camionetas de $ 140 a $ 210, y motos $ 70. La empresa tiene oficinas en Guanta, Margarita y Caracas, cuenta con los ferrys Caquetío; y el Paraguaná I que posee áreas confortables, cafetines, terraza, casino, bingo a bordo y mucho más.

Hay boletos según el tipo de ferry y zona en el barco

La empresa Gran Cacique Express cuenta con tres ferrys, Don Nasib, Najibito y Gran Cacique III; y cubre la ruta Punta de Piedras- Puerto La Cruz.

Don Nasib tiene en promedio dos zarpes diarios. El pasaje por adulto vale $ 25, $ 12,5 niños, adultos mayores y discapacitados, mascotas por $ 5. Motos pagan $ 77, carros por $ 120 y $ 140 los rústicos.

Foto: Cortesía

Najibito cubre la ruta Cumaná- PDP-PLC. Por la tarifa VIP los adultos pagan $ 38, primera clase $ 25 y terraza $ 18; niños VIP $ 19, primera clase $ 12,5 y terraza por $9; igualmente las personas de tercera edad, personas con discapacidad, mascotas por $ 5.

El ferry Gran Cacique III navega entre Cumaná y PDP. En la zona turística del ferry el pasaje por personas mayores de ocho años vale $ 24, con descuento de 30 % martes y miércoles, cuesta $ 16,8; niños de tres a siete años, tercera edad y discapacitados por $ 12.

En la zona VIP del barco, a partir de ocho años, el pasajero paga $ 28, con descuento de 30 % martes y miércoles, paga $ 19,6, niños de tres a siete años, adultos mayores y discapacitados cancelan $ 14. Los precios no incluyen tasa de salida.

Se recomienda a los viajeros consultar el Instagram de la empresa para saber detalles de horarios y requisitos para viajar.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube