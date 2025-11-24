¡Viaja sin problemas! Requisitos y documentos indispensables si usas ferry esta temporada decembrina

Suscríbete a nuestros canales

A pocas semanas de iniciar con la temporada navideña, las empresas de transporte marítimo dan a conocer sus horarios y precios para los servicios de ferry.

En el caso de la ruta que conecta Cumaná y Punta de Piedras, un trayecto clave para pasajeros y vehículos, existen algunas consideraciones a tomar en cuenta antes de abordar.

De acuerdo con la empresa Naviarca, se anunció también una programación especial para inicios del mes de diciembre.

Requisitos de documentación para el viaje

Los viajeros deben preparar su documentación con anticipación para confirmar el boleto y abordar sin inconvenientes.

Adultos: deben presentar la cédula de identidad original y copia, y vigente. Si está caducada o en proceso de renovación, se requiere un documento que lo certifique.

Menores de edad: necesitan el acta de nacimiento original y copia. Los niños mayores de 9 años deben llevar su cédula de identidad. Si viajan con terceros, es obligatorio un permiso de viaje emitido por el CPNNA.

Extranjeros: deben tener el pasaporte con sello de entrada al país y, en algunos casos, una visa vigente. Si residen en el país, deben mostrar la cédula de residente vigente.

Vehículos: se exige el carnet de circulación original y una copia al momento de confirmar el boleto. Todos los documentos deben ser originales el día del embarque.

Viajes especiales a inicios de diciembre

Naviarca pondrá a disposición la lancha Gran Cacique III para ofrecer salidas especiales en la ruta Cumaná - Punta de Piedras - Cumaná. Estas salidas están programadas del 04 al 06 de diciembre.

De Cumaná a Punta de Piedras (CUM - PDP): 8:00 a.m y de Punta de Piedras a Cumaná (PDP - CUM): 4:00 p.m.

Tarifas y opciones de boletos

La compañía maneja precios referenciales en dólares para sus distintas embarcaciones y categorías de servicio (VIP, Turístico y Terraza).

Adultos desde los $20 hasta los $38

Niños (Menores de 7) desde los $10 hasta los $17.

Tercera Edad desde los $10 hasta los $19

Mascotas desde los $5

Vehículo de Paseo | $80,00 | $100,00 (Solo Terraza)

Otras tarifas varían según la embarcación. Por ejemplo, la moto cuesta $40,00 en el Ferry Caracas/Guaiquerí (Turístico) y $52,00 en el Ferry Najibito (Terraza), y el vehículo rústico tiene un precio de $105,00 y $122,00, respectivamente.

Comparación con otras opciones

Gran Cacique, otra empresa que opera en el mismo trayecto Cumaná - Punta de Piedras, maneja tarifas similares.

Por ejemplo, el pasaje de coche ferry tiene un costo aproximado de $24.

