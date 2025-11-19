Beneficios

Ingreso de Guerra Económica para pensionados: monto en bolívares a cobrar en las próximas horas

Por Robert Lobo
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 am
Para el próximo 21 de noviembre, se espera que el Sistema Patria inicie el pago del Ingreso por Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS).

Monto a cobrar por Ingreso de Guerra Económica: Bs. 11,700

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
  • Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, se prevé que habrá pago de pensión IVSS. Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

