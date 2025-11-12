El IVSS se prepara para depositar la pensión: fecha de pago en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recibirán en los próximos días los pagos relacionados con diciembre de 2025.

Al respecto, la posible fecha para la asignación del beneficio a los adultos y adultas mayores fue compartida a través del grupo alternativo IVSS Pensionados Venezuela.

¿En qué fecha de noviembre reciben su pago los pensionados del IVSS?

Según el cronograma habitual del pago, se prevé que se libere la pensión IVSS de diciembre el próximo viernes 21.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es el órgano encargado de gestionar las pensiones.

Se debe recordar que la pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Igualmente, se estima que el Gobierno Nacional pagará el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de noviembre de 2025.

En ese contexto se prevé que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Amor Mayor cobrarán 50 dólares indexados. A los adultos mayores se les depositaron en octubre 2025 9.950,00 bolívares.

¿Cómo hago el cambio de banca si soy pensionado del IVSS?

Los pensionados que deseen modificar el banco donde reciben su asignación deben presentar la solicitud en cualquiera de las 48 oficinas del IVSS del país.

Presentar cédula de identidad.

Libreta bancaria (actualizada y legible); también sirve un estado de cuenta.

En caso de ser apoderado, debe presentar un poder notariado y llevar su cédula de identidad.

El IVSS procesa el cambio de cuenta una vez al mes. El pensionado recibirá el depósito de su pensión en la nueva cuenta a partir del mes siguiente a la aprobación de su solicitud.

