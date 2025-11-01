¿Quieres saber si eres nuevo pensionado? Sigue estos pasos para verificarlo en el sistema del IVSS

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha intensificado su campaña de información, difundiendo los cinco pasos fundamentales que todo solicitante debe seguir para confirmar su estatus como nuevo pensionado.

Este proceso digital y simplificado es esencial para que los beneficiarios puedan hacer efectivo el cobro de la prestación económica otorgada por el Gobierno Bolivariano, garantizando así la seguridad social.

Esta herramienta permite a los beneficiarios confirmar su estatus y agilizar el proceso de cobro de su prestación económica.

Pasos para verificar si eres nuevo pensionado en el IVSS

Ingresa al portal www.ivss.gov.ve

Dirígete a la sección consulta y haz clic en pensionados

Ingresa tu número de cédula, fecha de nacimiento y luego haz clic en el botón consultar

El sistema te mostrará una planilla donde aparecerá la cantidad y la entidad bancaria asignada para el cobro de tu pensión.

Imprime la planilla y con tu cédula de identidad laminada dirígete al banco asignado para que hagas efectiva tu prestación económica.

Las planillas del IVSS que todo trabajador debe conocer y exigir

La planilla 14-02 registra al trabajador en el sistema del IVSS. También permite modificar datos como nombre, cédula o fecha de ingreso.

Por su parte, la planilla 14-03 formaliza el retiro del trabajador. La empresa debe entregarla dentro de los tres días hábiles posteriores a la desvinculación.

¿Qué documentos exige el IVSS en cada carpeta laboral?

Según la Providencia Administrativa 003 publicada en Gaceta Oficial Nº 39.788, cada expediente debe incluir al menos 15 documentos clave.

Entre ellos figuran la forma 14-01 (aprobación TIUNA), las tres últimas órdenes de pago, la nómina, el registro patronal y el acta constitutiva de la empresa.

Además, se exige la última declaración del ISLR, copia de recibos de pago, contrato de arrendamiento si aplica, y la cédula del representante legal.

¿Qué puede hacer el trabajador para protegerse?

El trabajador puede solicitar copia de la planilla 14-02 al momento de su ingreso. También puede verificar su afiliación en el portal oficial del IVSS.

En caso de retiro, debe confirmar que la empresa haya entregado la planilla 14-03 en el plazo establecido. Esto evita problemas con pensiones o prestaciones futuras.

