Patria activa nuevos bonos: montos y quiénes los reciben este 12 de noviembre

El Sistema Patria activa la entrega de nuevos bonos especiales y estipendios este miércoles 12 de noviembre.

Los usuarios deben ingresar a la plataforma para verificar las asignaciones y conocer los montos actualizados.

Patria activa nuevos bonos este 12 de noviembre

Las asignaciones corresponden a la programación social del mes y benefician a sectores específicos de la población.

Entre los beneficios que están activos figura el bono Beca Enseñanza Media. Para los estudiantes del sistema público de educación.

El monto que envía el Ejecutivo a estos beneficiarios, se conoció que es por 832,50 bolívares.

También, se debe recordar que la plataforma digital inició la semana con el pago del bono 100% Amor Mayor, correspondiente a noviembre de 2025, dirigido a los abuelos y abuelas de la Patria que estén registrados en este programa. Sobre el monto, se supo que los usuarios reciben 260,00 bolívares, la suma incluye una bonificación navideña.

¿Qué bonos libera Patria en las próximas horas?

Bono de Corresponsabilidad y formación: Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares.

Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares. Ingreso contra la Guerra Económica: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobrarán 120 dólares indexados. En octubre, el monto otorgado fue de 23.880 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las cifras.

Los nuevos bonos especiales se distribuyen a través de la opción "Monedero" y se notifican vía mensaje de texto desde el número corto 67373 o 3532.

