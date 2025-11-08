Billetera Patria pagos: bonos y montos que entregan del 10 al 15 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Monedero Patria activará la entrega de una serie de bonos especiales a ciertos usuarios registrados en la plataforma digital. El pago se realizará entre el 10 y el 15 de noviembre.

Los estipendios forman parte de los programas sociales que entrega el Gobierno Nacional y sirven como complemento al ingreso mínimo integral.

Los beneficiarios deben estar atentos a las notificaciones para recibir la asignación.

Bono Único Familiar y Complementario : Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 3.330,00 bolívares.

: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 3.330,00 bolívares. Corresponsabilidad y formación: Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares.

Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que la suma supere los 21.000,00 bolívares. 100% Amor Mayor de 130 bolívares.

de 130 bolívares. Beca Universitaria de 1.192,50 bolívares.

de 1.192,50 bolívares. Beca Enseñanza Media de 795 bolívares.

de 795 bolívares. Ingreso contra la Guerra Económica: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobrarán 120 dólares indexados. En octubre, el monto otorgado fue de 23.880 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

¿Cómo debo registrarme?

Primero debes ingresar a la página www.patria.org.ve Se debe hacer clic en Usuario/contraseña. Seleccione el botón de registro. Rellene los formularios con datos como número de cédula, teléfono celular, entre otros. Valida el número de teléfono con el código. Rellene los datos de domicilio. Crea la contraseña.

La plataforma del Sistema Patria es un documento de identificación elaborado por el Gobierno Nacional, que entre sus múltiples atributos cuenta con un código QR exclusivo personalizado.

A través de su monedero digital, los registrados pueden realizar operaciones como transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina, entre otras.

