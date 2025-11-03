Segundo mes de aguinaldos: fecha clave del pago, noviembre 2025

Suscríbete a nuestros canales

El segundo mes de aguinaldos, que corresponde a noviembre 2025, está próximo a ser entregado a través del Sistema Patria.

Este pago que otorga el Gobierno Nacional es ideado como parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

Segundo mes de aguinaldos: claves de la fecha de pago

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

En octubre de 2025, se liberó el día 15 y se fijó en 3.980 bolívares, lo que equivalía aproximadamente a 19,14 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Se prevé que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han entregado.

Por lo que el segundo mes de aguinaldo podría comenzar a asignarse esta primera semana de noviembre, antes del próximo viernes 7 de noviembre, a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela.

Ya a través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre el pago de la segunda porción del bono de fin de año o de aguinaldos para el sector.

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la segunda porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", se lee en el escrito.

