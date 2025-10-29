Segundo pago de aguinaldos para el sector universitario: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente está previsto que se inicie a través del Sistema Patria el segundo pago de aguinaldos para el sector universitario.

En sus redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la asignación de este beneficio.

Se trata del pago de la segunda porción del Bono de Fin de Año para el sector.

Segundo pago de aguinaldos para el sector universitario

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la segunda porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria".

Pago del primer mes de aguinaldos: este sector público lo recibió

El pasado 15 de octubre, se realizó el pago del primer mes de aguinaldos para este sector.

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó en aquel entonces que comenzó el proceso de acreditación.

Este abono se sumó al Ingreso Contra la Guerra Económica, que alcanzó los 23 mil 880 bolívares.

La asignación forma parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad que anunció el Ejecutivo Nacional.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento.

De acuerdo con el cronograma estimado con base en el pago ejecutado en 2024, el segundo abono se espera entre el 3 y el 7 de noviembre.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube