Última semana de pagos: Patria libera estos bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de una serie de bonos o pagos en la billetera digital del 27 al 31 de octubre.

La entrega de estas bonificaciones se realizará de manera directa y los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto.

Patria libera estos bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre

Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.

Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.

Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios

El Sistema Patria ha dispuesto los siguientes mecanismos de contacto:

3532: Tu Línea Directa de Información General. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas. 67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.

Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte. Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.

