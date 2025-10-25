Última semana de pagos: Patria libera estos bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, está prevista la asignación de una serie de bonos o pagos en la billetera digital del 27 al 31 de octubre.
La entrega de estas bonificaciones se realizará de manera directa y los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto.
Patria libera estos bonos y montos especiales a partir del 27 de octubre
Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.
Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.
Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.
- Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.
- Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.
- Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.
Nota: Los montos reflejados corresponden a un estimado no oficial. Podrían ser superiores o inferiores según lo estipule el Ejecutivo.
Tres canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios
El Sistema Patria ha dispuesto los siguientes mecanismos de contacto:
- 3532: Tu Línea Directa de Información General. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.
- 67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.
- Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.
