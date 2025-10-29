Suscríbete a nuestros canales

Beneficiarios del Sistema Patria reciben un nuevo bono que fue activado en las últimas horas.

El estipendio es parte de los programas sociales que llegan a los registrados con el Carnet de la Patria.

Bonos y montos activos este 29 de octubre

Este martes 28 de octubre, se inició la entrega de bono por un monto de 1.012,50 bolívares, con el fin de respaldar la participación de la juventud en iniciativas productivas y sociales.

Se trata del pago por el Movimiento Social Somos Venezuela, según lo reportado por los canales aliados y la cuenta Canal Patria Digital.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Patria libera estos bonos y montos especiales

Próximamente, la plataforma liberará estos pagos:

Bono Cultores Populares. Se estima un pago por encima de los 8.000 mil bolívares.

Bono Cuadrante de Paz. Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto sería por al menos 13.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación. Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, el monto se entrega desde 22 mil bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

