Arranca pago de nuevo bono por el Sistema Patria este 28 de octubre: monto y quiénes lo cobran

El Gobierno Nacional asigna mensualmente el bono Movimiento Somos Venezuela, a través del Sistema Patria, dirigido a los ciudadanos inscritos en este programa.

Este martes 28 de octubre, inició la entrega con un monto de 1.012,50 bolívares, con el fin de respaldar la participación de la juventud en iniciativas productivas y sociales.



Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Pasos para el registro del Movimiento Somos Venezuela:

Ingresa al portal web oficial del Movimiento Somos Venezuela.

Busca la sección de registro dentro del sitio.

Completa todos los campos con los datos personales solicitados.

Selecciona la Red de Articulación de tu preferencia, según tus intereses y la labor que desees realizar.

Finalmente, haz clic en enviar para completar tu registro.

Así puedes activar el pago en el Sistema Patria

Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego ‘retiro de fondos’.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

