¿Quieres ser cadete naval? La Armada abre inscripciones y estos son los requisitos

La Armada Bolivariana de Venezuela activó el proceso de captación de jóvenes bachilleres que aspiran a ingresar a la carrera de oficial naval.

Este llamado está dirigido a ciudadanos con auténtica vocación de servicio a la patria y un profundo compromiso con la defensa y soberanía de los espacios acuáticos venezolanos.

Para formalizar la postulación, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos:

Ser venezolano por nacimiento

Estar apto física y psicológicamente

No tener antecedentes penales

No tener tatuajes ni perforaciones

Edad hasta los 21 años

Ser bachiller de la República Bolivariana de Venezuela

Para más información puede escribir a este número 0424.281.3133 o dar clic aquí