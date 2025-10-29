Formación

¿Quieres ser cadete naval? La Armada abre inscripciones y estos son los requisitos

Este llamado está dirigido a ciudadanos con auténtica vocación de servicio a la patria

Por Genesis Carrillo
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 08:00 pm

La Armada Bolivariana de Venezuela activó el proceso de captación de jóvenes bachilleres que aspiran a ingresar a la carrera de oficial naval. 

Este llamado está dirigido a ciudadanos con auténtica vocación de servicio a la patria y un profundo compromiso con la defensa y soberanía de los espacios acuáticos venezolanos. 

Para formalizar la postulación, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos: 

  • Ser venezolano por nacimiento
  • Estar apto física y psicológicamente
  • No tener antecedentes penales
  • No tener tatuajes ni perforaciones
  • Edad hasta los 21 años
  • Ser bachiller de la República Bolivariana de Venezuela

Para más información puede escribir a este número 0424.281.3133 o dar clic aquí

 

