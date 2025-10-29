¿Quieres ser cadete naval? La Armada abre inscripciones y estos son los requisitos

La Armada Bolivariana de Venezuela activó el proceso de captación de jóvenes bachilleres que aspiran a ingresar a la carrera de oficial naval.
Este llamado está dirigido a ciudadanos con auténtica vocación de servicio a la patria y un profundo compromiso con la defensa y soberanía de los espacios acuáticos venezolanos.
Para formalizar la postulación, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos:
- Ser venezolano por nacimiento
- Estar apto física y psicológicamente
- No tener antecedentes penales
- No tener tatuajes ni perforaciones
- Edad hasta los 21 años
- Ser bachiller de la República Bolivariana de Venezuela
Para más información puede escribir a este número 0424.281.3133 o dar clic aquí