¡Atención, contribuyentes! IRS deposita cheque por $1 390: sepa cómo obtenerlo

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmaron la implementación de un nuevo cheque de estímulo económico por un monto de $1 390 dólares.

La medida busca ofrecer un alivio importante a millones de contribuyentes en Estados Unidos que enfrentan las presiones de la inflación y un elevado costo de vida.

Según El Cronista, esta inyección de capital intenta mitigar las dificultades económicas que experimentan numerosos hogares actualmente.

Es importante señalar que este beneficio no estará sujeto a impuestos federales y tampoco afectará la elegibilidad de los receptores a otros programas de asistencia social como Medicaid, SNAP, Seguro Social o los beneficios para veteranos.

Montos

El IRS especificó los criterios de ingreso anual que determinarán la elegibilidad para recibir el pago, aplicando límites análogos a los de rondas de estímulo previas.

Los contribuyentes individuales deben tener ingresos de hasta $75 000, los jefes de hogar hasta $112 500 y las parejas que presentan una declaración conjunta podrán calificar con ingresos de hasta $150 000.

El desembolso de este apoyo financiero refleja los continuos esfuerzos del gobierno federal por brindar asistencia dirigida a las familias de ingresos bajos y moderados.

