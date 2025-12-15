PDVSA denuncia ataque cibernético: comunicado

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, la corporación Petróleos de Venezuela (PDVSA) publicó un comunicado oficial con el cual informó sobre un “ataque cibernético”, el cual tenía como objetivo “detener la operatividad” de la petrolera.

De acuerdo con la publicación de PDVSA, la directiva informó “al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que la empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”.

PDVSA continúa con sus operaciones

Asimismo, se reveló que “gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna”. Se conoció que se trató de un “ataque a su sistema administrativo”.

La compañía petrolera continúa con su operatividad “mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación”, dicta el comunicado.

Acusan al gobierno de Estados Unidos

PDVSA manifestó que “este intento de agresión se suma a la estrategia pública del gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería”.

Asimismo, afirmó que “la clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza. Fue precisamente su compromiso, peritaje y lealtad que permitieron detectar y neutralizar este nuevo ataque”.

Petróleos de Venezuela rechazó “categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano”.

Por otra parte, aseguró que “no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las navidades al pueblo venezolano”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube