¿Se te olvidó la contraseña para ingresar a la App de SUVE? Así puedes recuperarla

El Metro de Caracas mantiene en pleno funcionamiento su aplicación móvil SUVE (Sistema Unificado de Validación de Entradas), una herramienta digital esencial para los usuarios del transporte subterráneo. La plataforma permite a los pasajeros recargar y verificar el saldo de la tarjeta de acceso de manera eficiente y desde cualquier lugar.

Recuperación de Contraseña Olvidada

En caso de que el usuario olvide su clave de acceso, la aplicación SUVE ofrece un mecanismo rápido para restablecerla:

Introduce tu Correo: En la aplicación, el usuario debe ingresar la dirección de correo electrónico con la que se registró inicialmente. Clave Temporal: De forma inmediata, recibirá un correo electrónico con una clave temporal o una serie de dígitos. Ingreso: El usuario debe ingresar esa serie de dígitos en la aplicación para verificar su identidad. Finalizar: Por último, se debe cambiar la contraseña por una nueva para asegurar la cuenta.

Guía Rápida para Registrarse en la App SUVE

El proceso para crear una cuenta nueva y empezar a usar la aplicación es directo y sencillo.

Paso 1: Descarga. El usuario debe dirigirse a la plataforma de Google Play Store y descargar la aplicación SUVE .

Paso 2: Registro Inicial. Una vez instalada, se debe seleccionar el botón “Registrarse”. A continuación, se completa el formulario de solicitud de datos.

Paso 3: Activación. Para finalizar y activar la cuenta, es necesario ingresar el código de verificación que la aplicación envía al correo electrónico suministrado.

Paso 4: Uso. Finalmente, el usuario puede iniciar sesión con su usuario y contraseña, y seleccionar el requerimiento que necesite (recarga o consulta).

¿Cómo Pagar y Recargar tu Tarjeta de Metro?

La aplicación SUVE admite diversos métodos de pago para cargar saldo a la tarjeta de viaje. Es importante destacar que, para realizar cualquier transacción o consulta dentro de la plataforma, los usuarios deben tener una cuenta activa, es decir, un usuario y contraseña previamente registrados en la aplicación.

El uso de la aplicación SUVE es exclusivo para la gestión de la tarjeta de acceso al Metro de Caracas. La plataforma no ofrece servicios relacionados con otros temas de actualidad.

