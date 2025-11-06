¡Último día! Bono Único Familiar de noviembre vence pronto en Patria: fecha límite para cobrarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó a pagar el Bono Único Familiar que corresponde al mes de noviembre de 2025.

Este estipendio es para quienes anteriormente recibían pagos con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Bono Único Familiar de noviembre vence pronto en Patria

El mensaje de notificación: "Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" será enviado a quienes reciban este bono.

De acuerdo con el reporte oficial de la plataforma digital, la entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre de 2025.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

Hasta ahora, el pago complementario del estipendio, que también corresponde a noviembre 2025, no ha sido activado.

Durante este mes, los beneficiarios del Bono Único Familiar reciben en la billetera Patria el monto de 3.330,00 bolívares.

¿Cómo es el proceso de registro para cobrar el Bono Único Familiar en noviembre 2025?

Registro en la Plataforma Patria: Debe estar registrado en el Sistema Patria a través de la página web https://persona.patria.org.ve. Actualización del perfil: Inicie sesión y mantenga su información personal y laboral actualizada. Registro del núcleo familiar: Verificación de datos: Confirme que todos los datos, especialmente los números de teléfono móvil, estén verificados y actualizados en la plataforma.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

Se debe recordar que el Bono Único Familiar se asigna de forma automática y aleatoria a los usuarios registrados en el Sistema Patria.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube