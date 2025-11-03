Inicia el pago del Bono Único Familiar por el Sistema Patria: conozca el monto actualizado

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este 3 de noviembre, inició la entrega del Bono Único Familiar enviado por el Sistema Patria, por un monto asignado de 3.330 Bolívares.

Los beneficiarios de esta bonificación son notificadas a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Esta asignación será desde el 3 al 10 de noviembre.

Bono Único Familiar

AHORA|| Inicia la entrega del Bono Único Familiar enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre de 2025. La entrega se realizará de manera directa y gradual.

¿Quiénes reciben el Bono Único Familiar?

A diferencia de otros beneficios, no es necesario enviar ninguna palabra clave a ningún número para tener el bono único familiar.

Si es seleccionado recibirá un mensaje oficial del número 3532 o a través de una notificación directa en la aplicación veMonedero. Este mensaje confirma que el bono ha sido entregado.

Este bono, agrupa seis beneficios sociales que llegaban por separados a los venezolanos, entre ellos:

Bono 100% Escolaridad

Economía Familiar

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

Bono José Gregorio Hernández

Para activar el beneficio, debe ingresar con su cédula y clave a la página oficial del sistema patria o a la aplicación veMonedero y aceptar el bono desde la sección correspondiente. Una vez hecho esto, el monto se depositará en el Monedero Patria.

Cómo recibir los bonos del Sistema Patria

Para poder obtener los estipendios sociales, es importante seguir los siguientes pasos:

– Primero, estar registrado en el Sistema Patria.

– Tener sus datos personales actualizados en el sistema.

– Mantenerse informado sobre las novedades de este bono en la Plataforma Patria

– Esperar el mensaje del número 3532 o 67373 para que sea notificado que es beneficiario del bono.

– Y finalmente ingresar a la web de la página Patria y aceptar el subsidio.

Los beneficiarios sólo tendrán 15 días para reclamarlo.

