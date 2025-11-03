California ofrece la beca Cal Grant: estos son los beneficios y los requisitos para solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

El Cal Grant es una ayuda financiera fundamental que el estado de California ofrece a sus residentes para ayudarles a cubrir los costos de la educación superior.

Esta beca estatal, gestionada por la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CSAC), funciona como un impulso financiero, permitiendo que miles de estudiantes de bajos y medianos ingresos accedan y se mantengan en su camino hacia la universidad o la formación técnica sin la pesada carga de la deuda.

Los estudiantes pueden usar estos fondos para pagar la matrícula, las tarifas escolares e incluso los gastos de manutención y libros, dependiendo del tipo de Cal Grant que reciban (A, B o C).

¿Para qué sirve y quiénes aplican a la beca Cal Grant?

El programa Cal Grant tiene como objetivo principal eliminar las barreras económicas que impiden el acceso a la educación.

Esta ayuda se destina a instituciones de educación superior que cumplen con los requisitos en California, como las Universidades de California (UC), las Universidades Estatales de California (CSU), los Colegios Comunitarios y algunas universidades privadas.

Los estudiantes que enfrentan dificultades económicas son quienes pueden solicitar esta beca. El programa está pensado para aquellos que están en su etapa de pregrado y aún no han obtenido un título de licenciatura o profesional.

Para ser elegibles, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios, como ser residentes de California, mantener un estatus académico adecuado (con un GPA mínimo requerido para la mayoría de las becas A y B), y no exceder el límite de ingresos y activos familiares que la CSAC establece cada año.

Además, los estudiantes deben ser ciudadanos estadounidenses, no ciudadanos elegibles, o cumplir con los requisitos de la Ley AB 540, que se aplica a estudiantes indocumentados.

¿Cómo se realiza la solicitud de la beca Can Grant en California?

El proceso para solicitar el Cal Grant es bastante sencillo, pero es crucial actuar con anticipación. Los estudiantes deben completar dos pasos clave antes de la fecha límite principal, que es el 2 de marzo.

Sin embargo, los estudiantes de Community College suelen tener un plazo extendido hasta el 2 de septiembre para el premio competitivo:

1. Presentar la Solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA): Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes deben llenar este formulario para evaluar su necesidad financiera.

2. Presentar la Solicitud Dream Act de California (CADAA): Aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos de la Ley AB 540 deben optar por esta solicitud en lugar de la FAFSA.

3. Verificación del GPA: La escuela secundaria o el Community College del estudiante debe enviar un GPA verificado (promedio de calificaciones) a la CSAC.

Si un estudiante se graduó hace más de un año y no tiene un GPA verificado, debe utilizar el Formulario de Verificación de GPA de Cal Grant.

Cabe mencionar que, la CSAC revisa la FAFSA o CADAA junto con el GPA para determinar la elegibilidad y el tipo de premio Cal Grant. Puedes rastrear el estado de la beca a través del portal en línea WebGrants4Students.

Los estudiantes deben mantener su beca: conoce cómo

Una vez que los estudiantes reciben la beca, deben mantener ciertos estándares para su renovación.

Los beneficiarios mantienen un progreso académico satisfactorio según lo defina su institución, que a menudo incluye un GPA mínimo acumulativo de 2.0.

Además, deben volver a presentar la FAFSA o CADAA anualmente para recalcular su necesidad financiera. Los estudiantes utilizan esta beca por un tiempo limitado, generalmente el equivalente a cuatro años académicos.

