¡Maryland contra el fraude! Modernizan tarjetas EBT para resguardar cupones de alimentos

El estado de Maryland implementa una importante modernización tecnológica en sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para proteger a los residentes de bajos ingresos, luego de registrar pérdidas de alrededor de $43 millones por fraude desde el año 2023.

La información es oficial y confirma que delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad de las tarjetas con banda magnética para clonar datos y robar fondos de programas esenciales como el SNAP y el TANF, afectando a miles de familias.

Modernización

Para solventar la crisis, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) contrató a Fidelity Information Services (FIS) para liderar la transición a un sistema de tarjetas EBT que incorpore la tecnología de chip, considerablemente más segura que los mecanismos actuales de banda.

Este cambio resulta fundamental para el bienestar de casi un millón de residentes de Maryland que dependen de estas ayudas, con aproximadamente 700 000 utilizando el programa SNAP para la compra de alimentos.

El contrato con FIS iniciará en noviembre de 2025, y el objetivo de las autoridades es que todos los beneficiarios cuenten con las nuevas tarjetas dotadas de chip a partir del 1 de julio de 2026 según información de El Tiempo Latino..

Con la implementación de este sistema de seguridad avanzado, las autoridades buscan restaurar la confianza en el programa, además de la amenaza del fraude, se ve afectado por la incertidumbre de posibles retrasos en los pagos debido a cierres gubernamentales federales.

