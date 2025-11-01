Florida elimina las visas para este grupo de ciudadanos en universidades públicas

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden oficial a la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal para eliminar la utilización de visas H-1B en todas las instituciones públicas.

Esta decisión marca un cambio importante en la política laboral y educativa local y afecta a docentes, investigadores, personal administrativo y especialistas extranjeros que laboran en el sistema universitario.

Según Infobae, el mandatario afirma que las universidades han abusado de este programa de visado para contratar personal foráneo, en lugar de priorizar a egresados estadounidenses cualificados.

La medida busca poner fin a esta práctica, la cual, según DeSantis, ha permitido la contratación de trabajadores extranjeros incluso para puestos como asistentes de entrenadores deportivos y especialistas en comunicación.

Impacto

La directiva impacta directamente a un sector que gestionó 7,250 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B en 2025 en todo el estado, según datos citados por Newsweek.

Instituciones como la Universidad de Florida (156 aprobaciones), la Universidad del Sur de Florida (68) y la Universidad Estatal de Florida (67) concentraron la mayor cantidad de estos permisos laborales temporales.

Aunque Florida maneja un volumen menor de estas visas en comparación con otros estados como California o Nueva York, la nueva normativa modificará la situación migratoria de cientos de empleados ya vinculados a las universidades.

Los trabajadores con visa H-1B en la mira ahora enfrentan incertidumbre sobre su destino laboral, quedando sujetos a los plazos máximos de su permiso (seis años).

Esto a menos que logren estabilizar su permanencia mediante caminos como el proceso PERM o el matrimonio con un ciudadano estadounidense.

