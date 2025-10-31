Costarricenses tienen nuevo requisito para entrar a EEUU: sepa de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos implementa un nuevo protocolo oficial que exige a todos los viajeros costarricenses, someterse a controles biométricos obligatorios al ingresar al país.

A partir del 26 de diciembre próximo, las autoridades migratorias realizarán la toma de huellas dactilares y una fotografía del rostro en aeropuertos, terminales de cruceros y fronteras terrestres.

Esta medida busca fortalecer la seguridad nacional y optimizar la verificación de identidad. Es importante que los viajeros de Costa Rica se preparen para este proceso en su punto de entrada.

Cabe mencionar que deben tener su visa válida y un pasaporte con una vigencia de, al menos, seis meses a partir de la fecha de llegada.

Uso de la tecnología

Este requerimiento amplía el uso de tecnología de reconocimiento facial y dactilar para registrar de manera más fiable la entrada y salida de extranjeros, incluso afectando a residentes permanentes y menores de edad, según información oficial.

Además del control biométrico, los ciudadanos deben llevar documentación que demuestre sus vínculos con Costa Rica y solvencia económica para su estadía, lo cual refuerza el cumplimiento de las condiciones de su visa.

Aquellos costarricenses inscritos en el programa Global Entry aún podrán utilizar quioscos automatizados para agilizar su ingreso. El gobierno estadounidense también contempla exenciones en casos de condiciones médicas que impidan la toma de huellas.

