Carolina del Norte alivia deuda médica para sus habitantes: descubre si calificas

El gobernador Josh Stein ha puesto en marcha un importante alivio financiero, anunciando que más de 2.5 millones de personas en Carolina del Norte se beneficiarán del Programa de Alivio de Deuda Médica del estado.

Esta iniciativa, que ha superado las expectativas iniciales, ya ha eliminado más de $6.5 mil millones en deudas médicas en el último año, según lo confirmado por comunicados de prensa de la Oficina del Gobernador de Carolina del Norte y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

El programa, un esfuerzo conjunto entre el NCDHHS, 99 hospitales de cuidados intensivos y la organización sin fines de lucro Undue Medical Debt, trabaja para eliminar deudas médicas existentes y prevenir la acumulación futura de las mismas.

"La deuda médica es un peso tremendo que impide la seguridad financiera de tantas familias, y, a diferencia de la mayoría de otras formas de deuda, no es una opción", declaró el gobernador Stein, destaca NCDHHS.

¿Hay que realizar una solicitud para recibir el beneficio de alivio para la deuda médica en Carolina del Norte?

Los residentes del estado ya están recibiendo cartas de los hospitales y de Undue Medical Debt que les informan sobre el alivio total o parcial de sus deudas.

Este programa no necesita fondos estatales; se basa en la aprobación federal para conectar pagos hospitalarios mejorados a través del Programa de Acceso y Estabilización de la Atención Médica (HASP) con políticas de alivio de la deuda.

Los hospitales deben condonar deudas para aquellos que tienen ingresos bajos y medios, implementar políticas de caridad más generosas y dejar de reportar la deuda médica a las agencias de crédito.

