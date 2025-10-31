Día de Muertos en Chicago: descubre cómo y dónde celebrarlo

Suscríbete a nuestros canales

La vibrante comunidad de Chicago da inicio a sus festividades del Día de Muertos, convirtiendo la ciudad en un hermoso lienzo de color, memoria y tradición mexicana.

Desde exposiciones de arte de primer nivel hasta carreras comunitarias llenas de energía, los eventos oficiales rinden homenaje a nuestros seres queridos que han partido, manteniendo viva una de las celebraciones culturales más importantes de México en el corazón del Medio Oeste.

Día de Muertos en Pilsen, Chicago

El Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA) en Pilsen, un barrio con profundas raíces mexicanas, sirve nuevamente como el principal foco de la conmemoración.

El NMMA presenta su aclamada exposición anual, “Día de Muertos: Una Celebración del Recuerdo”, que atrae a miles de visitantes cada año.

La edición número 39 de esta muestra dedica un sentido homenaje a las víctimas de las recientes inundaciones en Texas y Nuevo México, informan fuentes del Museo.

La exhibición no solo muestra altares tradicionales y arte popular, sino que también incluye una instalación inmersiva creada por jóvenes artistas de Yollocalli Arts Reach.

El público participa activamente al dejar notas y recuerdos en la ofrenda comunitaria del museo, reafirmando el espíritu colectivo de la festividad.

Calendario oficial de las actividades en el Museo Nacional de Arte Mexicano

Evento Fecha y Hora Descripción Ubicación Clave Exposición Central: Día de Muertos: Una Celebración del Recuerdo Hasta el 14 de diciembre de 2025 Presenta la 39ª edición de la muestra anual. Incluye altares, arte popular y una ofrenda comunitaria para que los visitantes dejen notas. National Museum of Mexican Art (NMMA), 1852 W 19th St Recorrido Público Gratuito Sábado, 1 de noviembre, 9:45 AM Visita guiada gratuita a la exposición central en español. Permite una comprensión más profunda de los altares y sus símbolos. NMMA, 1852 W 19th St La Carrera de los Muertos 5K Sábado, 1 de noviembre, 8:00 AM Carrera/Caminata festiva en el barrio. Fomenta la salud comunitaria y recauda fondos para programas locales. Requiere registro previo. Salida/Meta: Benito Juarez Community Academy, 1450 W Cermak Rd

La Carrera de los Muertos en Chicago

La celebración sale de los museos y llena las calles con energía. El icónico vecindario de Pilsen acoge la 18ª edición de la Carrera de los Muertos 5K (Race of the Dead), un evento que combina deporte y cultura de manera única.

El evento, programado para el 1 de noviembre, invita a corredores y caminantes a un recorrido lleno de coloridos disfraces, música folklórica y comida tradicional, según la organización del evento.

Además, el Distrito de Parques de Chicago y la Biblioteca Pública de Chicago (CPL) contribuyen con eventos familiares y talleres.

La CPL ofrece sesiones artísticas los sábados de octubre, donde familias aprenden a crear sus propias ofrendas y calaveras de azúcar, detallan voceros de la biblioteca.

Calendario de actividades en La Villita

Evento Fecha y Hora Descripción Ubicación Clave Xempasúchil: Día de los Muertos en la Calle 26 Sábado 1 y Domingo 2 de noviembre, 11:00 AM – 6:00 PM Evento especial de dos días. Los negocios locales exhiben altares tradicionales y ofrecen comida típica, creando un ambiente festivo a lo largo del corredor. A lo largo de la Calle 26, La Villita Ofrendas Comunitarias 1 y 2 de noviembre Diversas ofrendas adoran tiendas y espacios públicos, invitando a la comunidad a sumar recuerdos y honrar a sus difuntos. Negocios locales y Manuel Perez Jr. Memorial Plaza

Eventos comunitarios y culturales para celebrar el Día de Muertos en Chicago

Otros eventos importantes enriquecen el panorama. El Acuario Shedd está organizando el “Día de los Muertos Ritmo del Mar”, una noche llena de energía con música en vivo y deliciosa gastronomía mexicana, según lo indicado por la institución.

Por otro lado, el National Museum of Mexican Art también celebra el “Día de los Muertos Xicágo” en Harrison Park, donde habrá actuaciones de danza folklórica y música, además de una "ofrenda iluminada" que mostrará fotografías de los seres queridos que han partido, confirmaron los funcionarios del NMMA.

Chicago vuelve a demostrar la fuerza de la diáspora mexicana, utilizando el Día de Muertos como un lazo cultural que une a las generaciones y mantiene viva la memoria de aquellos que nos precedieron.

La ciudad abraza esta vibrante tradición que celebra la vida a través del recuerdo de la muerte.

