Halloween bajo restricción en Texas: conozca las severas reglas y multas que imponen este 31 de octubre

En la víspera de la "Noche de Brujas," en Texas, cuando los niños recorren las calles pidiendo dulces, las autoridades implementan un régimen de vigilancia y seguridad para mantenerlos protegidos.

Para esta celebración de Halloween, la ciudad de Laredo se viste bajo un estricto protocolo que limita drásticamente la participación de los ofensores sexuales registrados en el estado en cualquier tipo de interacción o actividad festiva con menores de edad.

Según informó El Mañana, este conjunto de prohibiciones no es solo una recomendación, sino una imposición legal con severas consecuencias para quienes intenten evadirla.

Restricciones para este Halloween 2025 en Laredo

Los ofensores sexuales registrados en Texas quedan estrictamente excluidos de cualquier actividad directamente asociada con la celebración de Halloween, especialmente aquellas que implican el contacto con menores.

Esto incluye la prohibición total de repartir dulces, colocar cualquier tipo de decoración exterior en sus hogares o mantener encendidas las luces de la fachada.

La instrucción es clara: apagar todas las luces exteriores a más tardar a las 5:00 de la tarde del 31 de octubre para desalentar la visita de niños pidiendo dulces. Asimismo, deben evitar el contacto con menores, incluso si son familiares cercanos.

¿Cuáles son las consecuencias penales por incumplimiento?

La violación de estas directrices puede acarrear sanciones que van más allá de una simple advertencia.

Un agresor sexual que intente contactar a niños o que incumpla el requisito de reportarse con su oficial de supervisión (si está bajo libertad condicional o supervisión comunitaria) se expone a:

Multas de hasta $500 dólares.

Penas de cárcel de hasta 60 días.

Revocación de la libertad condicional o supervisada.

Presentación de nuevos cargos criminales, lo que podría resultar en un aumento del tiempo de reclusión a purgar.

Señalización obligatoria en condados clave

En un esfuerzo adicional por la transparencia y la seguridad pública, algunos condados texanos, como Bexar (San Antonio) y Harris (Houston), exigen una medida más visible: los ofensores sexuales registrados deben colocar un anuncio explícito en su domicilio, en fechas especiales, informando que una persona con dicho estatus reside en la propiedad.

Esta acción tiene como objetivo advertir a los padres y a la comunidad sobre la presencia del ofensor.

Actividades para una noche segura de Halloween en Laredo

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia, la comunidad de Laredo se prepara para una noche de Halloween llena de opciones seguras y festivas para todas las edades.

Entre los eventos destacados en la ciudad fronteriza se encuentran:

Diversión en el Uni-Trade Stadium: un punto de encuentro habitual, ofreciendo actividades de Halloween para la familia.

Halloween Boo-wling Spooktacular en Main Event Laredo: una opción de entretenimiento interior que combina los bolos con el espíritu de la festividad.

Do The Halloween Pub Crawl: un recorrido temático por bares del centro de Laredo (solo para mayores de 21 años), que anima a la gente a desfilar con sus disfraces más aterradores.

Transit of Terror y Trunk or Treat: Frecuentemente organizado por entidades locales, ofreciendo una casa encantada y una alternativa segura al tradicional "pedir dulces" en los vecindarios.

