USPS ofrece nuevo beneficio para compradores de Amazon: sepa de qué se trata

Una reciente alianza oficial entre Amazon y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) revoluciona el proceso de devolución de pedidos, simplificando la experiencia para los consumidores.

Según la información de la empresa, el nuevo sistema permite que los trabajadores del USPS recojan los paquetes directamente en el domicilio del cliente, eliminando la necesidad de ir a un punto de entrega.

Este beneficio, implementado discretamente durante el verano de 2025, se encuentra en una fase inicial de prueba en ciertos mercados.

Consideraciones

Los clientes deben considerar que los artículos elegibles para esta recolección a domicilio deben pesar entre una y quince libras.

Si bien Amazon no ha detallado públicamente las ubicaciones exactas donde ya funciona la iniciativa, la expansión gradual de esta opción de conveniencia busca ofrecer más soluciones logísticas a los compradores y representa un desarrollo importante en el sector minorista en línea.

Importancia

Esta colaboración estratégica tiene implicaciones importantes para ambas organizaciones. Para el USPS el nuevo servicio de recolección de Amazon representa una nueva y significativa oportunidad de generar ingresos estables y fortalecer su posición financiera.

Pese a sus retos, el Servicio Postal mantiene una alta valoración pública, solo superada por el Servicio de Parques Nacionales según informó el portal La Opinión.

Mientras tanto, Amazon complementa su robusta infraestructura de devoluciones, que ya incluye más de 8,000 puntos de entrega en todo el país, al añadir una alternativa para quienes priorizan la comodidad de no salir de casa.

La cooperación entre ambas empresas refuerza la relación del USPS con millones de ciudadanos que confían en sus servicios diarios, un factor importante para su relevancia futura.

