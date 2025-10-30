¡Plan de rescate! Nueva York anuncia cómo paliará el retiro de los cupones SNAP

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora Kathy Hochul declaró el jueves el estado de emergencia en Nueva York, respondiendo a una crisis de salud pública sin precedentes. La decisión federal, atribuida a la administración Trump, consiste en retirar la asistencia alimentaria a tres millones de neoyorquinos a partir del 1 de noviembre.

Esta suspensión de la asistencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en medio de un cierre de gobierno sería la primera vez en la historia de Estados Unidos (EEUU) que ocurre. La medida se produce apenas unas semanas antes del Día de Acción de Gracias.

¿Cuál es la inversión del estado para paliar el retiro de cupones SNAP?

Ante la emergencia, la gobernadora comprometió $65 millones de dólares adicionales en nuevos fondos estatales para asistencia alimentaria. Esta cifra se suma a una inversión anterior, que eleva el total de fondos estatales destinados a esta respuesta a $106 millones.

Se espera que estas inversiones adicionales fortalezcan la red de bancos de alimentos y despensas. El objetivo principal es proporcionar alrededor de 40 millones de comidas a los neoyorquinos que lo necesiten.

¿Cómo se repartirán los fondos anunciados por la gobernadora?

Los $106 millones se repartirán en varias áreas clave:

$65 millones en nuevos fondos para programas que apoyan bancos de alimentos, despensas y comedores sociales (EFP).

$40 millones se destinarán al Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP), que trabaja con una red de aproximadamente 2.700 proveedores.

$25 millones se destinarán a Nourish NY, que suministra excedentes de productos agrícolas (leche, queso, manzanas) a poblaciones en inseguridad alimentaria.

¿Qué declaró la gobernadora Hochul sobre el recorte?

La gobernadora Hochul criticó duramente la medida federal, al declarar que la "Administración Trump está recortando la asistencia alimentaria". Aseguró que esta acción deja al estado ante una "crisis de salud pública sin precedentes".

“A diferencia de los republicanos de Washington, no me quedaré de brazos cruzados mientras las familias luchan por alimentar a sus familias”, afirmó Hochul. Además de los fondos, se están desplegando miembros del Empire State Service Corps y de SUNY para apoyar a los bancos de alimentos.

¿Cuál es el estatus legal de los beneficios SNAP?

El programa SNAP ha sido financiado históricamente por el Gobierno federal, y Nueva York administra aproximadamente $650 millones mensuales en beneficios.

La gobernadora y otros 24 estados demandaron a la administración Trump para exigir la liberación de los fondos de emergencia.

Los funcionarios demócratas sostienen que la administración está legalmente obligada a mantener los beneficios mientras haya fondos disponibles. Sin embargo, el Departamento de Agricultura informó que las tarjetas de débito de los beneficiarios no se recargarán a partir del 1 de noviembre.

